Eglise Sainte-Madeleine JEP 2025 Troyes
Eglise Sainte-Madeleine JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.
Eglise Sainte-Madeleine JEP 2025
Eglise Ste Madeleine Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
>> Visite libre
Samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 14h à 18h
>> Visite audioguidée en français, anglais, allemand et néerlandais
Conditions à partir de 10 ans
Samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 14h à 18h (durée 20 min)
>> Visite libre du Jardin des Innocents
Samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 14h à 18h .
Eglise Ste Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 15 83 26 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Eglise Sainte-Madeleine JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne