Église Sainte-Marie Église Sainte-Marie Anglet

Église Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d'Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Visites de l’église Sainte-Marie.

Bijou du XXe siècle, l’église Sainte-Marie, bâtie en 1932, est inscrite au titre des monuments historiques depuis 2014. Des livrets de parcours de visite historique et architecturale sont à la disposition du public. Une exposition conçue sous la direction d’Anglet Patrimoines et avec le concours et le soutien de la paroisse Sainte-Marie vient compléter le dispositif de visite.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

+33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

