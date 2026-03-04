Église Sainte-Marie-des-Jacobins, Église Sainte Marie des Jacobins, Limoges

Église Sainte-Marie-des-Jacobins Samedi 25 avril, 14h30 Église Sainte Marie des Jacobins Haute-Vienne

4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T15:00:00+02:00

PRIÈRE D’ENTRER…

Tombeau supposé du célèbre inquisiteur Bernard Gui, cette église cache bien des trésors, dont un retable avec une magnifique « Présentation au temple » signée Jean Restout.

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Découvrez l’église de l’ancien couvent médiéval des Jacobins. #Villedartetdhistoire

© Thierry Laporte – Ville de Limoges