Eglise Sainte-Maure JEP 2025 Sainte-Maure samedi 20 septembre 2025.

Route de Méry Sainte-Maure Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

>> Visite libre ou commentée
Samedi 15h-18h
Dimanche 10h-12h

>> Concert
Par Alba Musica
Dimanche 16h   .

Route de Méry Sainte-Maure 10150 Aube Grand Est +33 7 61 96 72 87  elifevre@orange.fr

L’événement Eglise Sainte-Maure JEP 2025 Sainte-Maure a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne