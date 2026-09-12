Informations pratiques

Aubeterre-sur-Dronne

Eglise souterraine Saint-Jean Journées Européennes du Patrimoine

21 Rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Laissez-vous guider dans ce lieu mystérieux et imprégnez-vous de l’émotion qui se dégage d’entre ses murs chargés d’histoires…

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21 Rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 33 mairie@aubeterresurdronne.fr

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English : Eglise souterraine Saint-Jean Journées Européennes du Patrimoine

The Saint-Jean underground church was dug into the rock probably at the beginning of the twelth century, following a Roman layout. It is unique in Europe, being of exceptionnal proportions, 20 meters high and having a reliquary, a cross-shaped pit for relics, an impressive gallery at 18 meters above floor level and a necropolis containing about one hundred and sixty-nine sarcophagi makes it well worth a visit.

L’événement Eglise souterraine Saint-Jean Journées Européennes du Patrimoine Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente