Eglise souterraine Saint-Jean Journées Européennes du Patrimoine Aubeterre-sur-Dronne
samedi 19 septembre 2026 · Aubeterre-sur-Dronne
Informations pratiques
Aubeterre-sur-Dronne
Eglise souterraine Saint-Jean Journées Européennes du Patrimoine
21 Rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Laissez-vous guider dans ce lieu mystérieux et imprégnez-vous de l’émotion qui se dégage d’entre ses murs chargés d’histoires…
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21 Rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 33 mairie@aubeterresurdronne.fr
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English : Eglise souterraine Saint-Jean Journées Européennes du Patrimoine
The Saint-Jean underground church was dug into the rock probably at the beginning of the twelth century, following a Roman layout. It is unique in Europe, being of exceptionnal proportions, 20 meters high and having a reliquary, a cross-shaped pit for relics, an impressive gallery at 18 meters above floor level and a necropolis containing about one hundred and sixty-nine sarcophagi makes it well worth a visit.
L’événement Eglise souterraine Saint-Jean Journées Européennes du Patrimoine Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente
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