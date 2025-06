Chœur de Femmes Opéra Lyre · Sublime musique d’aujourd’hui Église St André de l’Europe Paris 28 juin 2025

Chœur de Femmes Opéra Lyre – Sublime Musique Sacrée d’Aujourd’hui !

– programme : – Schubert :Gottist mein Hirt – Luca Sirigu (1974) : Requiem (création pour le Chœur Opéra Lyre) – Jean Christophe Rosaz (1961) : Ave Maria

– David Alan-Nihil (1972) : Pax in caelo (compositeur présent ! ) – Erik Esenvalds (1977) : O salutaris hostia & Who can sail without the wind

L’ensemble Vocal féminin OPERA LYRE a vu le jour en septembre 2016 et est issu du Choeur Opéra de Paris. Cet ensemble à voix égales est d’aborder un répertoire différent en effectif réduit entre 12 et 20 chanteuses. Les programmes variés, permettent de travailler sur les couleurs, la justesse et l’homogénéité. La direction à été confiée depuis septembre 2024 à Luca Sannai chanteur de l’Opéra de Paris.

Le samedi 28 juin 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit sous condition

Prix conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T19:00:00+02:00

2025-06-28T17:00:00+02:00_2025-06-28T18:00:00+02:00

fin : 2025-06-28T20:00:00+02:00

Église St André de l’Europe 24, rue de Saint Pétersbourg 75008 Paris

concerts.msc@gmail.com

À découvrir, l’ensemble Vocal féminin OPERA LYRE issu du Choeur de l’Opéra de Paris.