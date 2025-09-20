Eglise St-Orens à Gère Belesten Journées européeennes du patrimoine 2025 Eglise Saint-Orens Gère-Bélesten

Eglise St-Orens à Gère Belesten Journées européeennes du patrimoine 2025 Eglise Saint-Orens Gère-Bélesten samedi 20 septembre 2025.

Eglise Saint-Orens Bourg de Gère Gère-Bélesten Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre samedi et dimanche. Reconstruite au XIXᵉ. Réemploi probable des matériaux de l’ancienne église. Ensemble de verrières à personnages et héraldiques. .

Eglise Saint-Orens Bourg de Gère Gère-Bélesten 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 71

