Eglise St-Orens à Gère Belesten Journées européeennes du patrimoine 2025 Eglise Saint-Orens Gère-Bélesten samedi 20 septembre 2025.
Eglise Saint-Orens Bourg de Gère Gère-Bélesten Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite libre samedi et dimanche. Reconstruite au XIXᵉ. Réemploi probable des matériaux de l'ancienne église. Ensemble de verrières à personnages et héraldiques.
Eglise Saint-Orens Bourg de Gère Gère-Bélesten 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 71
