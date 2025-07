Églises Notre-Dame Gonneville-sur-Mer

Églises Notre-Dame de Dives-sur-Mer et Notre-Dame de l'Assomption de Gonneville-sur-Mer Gonneville-sur-Mer Calvados

2025-08-12 16:30:00

Reconstruite dans le style gothique flamboyant aux 14e et 15e siècles, l’église de Dives-sur-Mer vous ouvre ses portes à 15h et vous invite à découvrir ses remarquables vitraux de l’atelier Duhamel-Marette.

À 16h30, poursuivez la visite à l’église de Gonneville-sur-Mer. Bâtie entre le 12e et le 15e siècles et riche en mobilier du 18e siècle, restaurée entre 1998 et 2014, elle présente un beau retable abritant un groupe en bois sculpté en ronde bosse, représentant l’Assomption de la Vierge.

Églises Notre-Dame de Dives-sur-Mer et Notre-Dame de l’Assomption de Gonneville-sur-Mer Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie contact@apepa.blog

English : Églises Notre-Dame

Rebuilt in the flamboyant Gothic style in the 14th and 15th centuries, the church at Dives-sur-Mer opens its doors at 3pm and invites you to discover its remarkable stained glass windows by the Duhamel-Marette workshop.

At 4:30pm, continue your visit to the church of Gonneville-sur-Mer. Built between the 12th and 15th centuries and rich in 18th-century furnishings, restored between 1998 and 2014, it features a beautiful altarpiece housing a wooden group carved in the round, depicting the Assumption of the Virgin.

German : Églises Notre-Dame

Die im 14. und 15. Jahrhundert im Stil der Flamboyant-Gotik wiederaufgebaute Kirche von Dives-sur-Mer öffnet um 15 Uhr ihre Pforten und lädt Sie ein, ihre bemerkenswerten Glasfenster aus der Werkstatt Duhamel-Marette zu entdecken.

Um 16:30 Uhr können Sie Ihren Besuch in der Kirche von Gonneville-sur-Mer fortsetzen. Sie wurde zwischen 1998 und 2014 restauriert und ist reich an Möbeln aus dem 18. Jahrhundert. Sie besitzt einen schönen Altaraufsatz mit einer holzgeschnitzten Gruppe, die die Himmelfahrt der Jungfrau Maria darstellt.

Italiano :

Ricostruita in stile gotico fiammeggiante nel XIV e XV secolo, la chiesa di Dives-sur-Mer apre le sue porte alle 15:00 e invita a scoprire le sue notevoli vetrate dell’atelier Duhamel-Marette.

Alle 16.30, proseguite la visita alla chiesa di Gonneville-sur-Mer. Costruita tra il XII e il XV secolo e ricca di arredi settecenteschi, restaurata tra il 1998 e il 2014, presenta una bella pala d’altare che ospita un gruppo ligneo scolpito a tutto tondo, raffigurante l’Assunzione della Vergine.

Espanol :

Reconstruida en estilo gótico flamígero en los siglos XIV y XV, la iglesia de Dives-sur-Mer abre sus puertas a las 15:00 e invita a descubrir sus notables vidrieras del taller Duhamel-Marette.

A las 16.30 h, continúe su visita por la iglesia de Gonneville-sur-Mer. Construida entre los siglos XII y XV y rica en mobiliario del siglo XVIII, restaurada entre 1998 y 2014, cuenta con un hermoso retablo que alberga un grupo de madera tallada en redondo, representando la Asunción de la Virgen.

