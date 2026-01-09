Ego le Cachalot prend le large Argentan

Ego le Cachalot prend le large

En 2012, le musicien David Delabrosse ouvre son répertoire au jeune public suite à la rencontre avec la plasticienne Marina Jolivet. Ensemble, ils donnent naissance au personnage d’Ego le cachalot, à la fois bête de scène et auteur de trois albums remarqués par la critique. À l’instar des précédentes créations, Ego le cachalot prend le large est un concert pop aux accents de comédie musicale pour les enfants et leurs parents.

Avec sensibilité et humour, les chansons abordent à la fois des questions intimes qui traversent l’enfance, mais aussi des questions cruciales qui taraudent les humains comme le genre, l’écologie, ou les inégalités. Fidèle à un registre pop et avec plusieurs niveaux de lecture, ce nouveau show saura séduire petits et grands. 10 ans d’existence, plus de 400 concerts au compteur, près de 20 000 disques écoulés, l’imposant cétacé n’en a pas fini d’écrire son histoire !

À partir de 3 ans.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la ville d’Argentan. .

