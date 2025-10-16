EGO LE CACHALOT PREND LE LARGE Quai des Arts Argentan

EGO LE CACHALOT PREND LE LARGE

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : 2026-03-24 19:00:00 - 20:00:00

Début : 2026-03-24 19:00:00

fin : 2026-03-24 20:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Le célèbre Ego le cachalot est en tournée pour son nouveau disque !

Ego, notre petit héros, a envie de prendre le large… Il voudrait échapper aux regards des autres ceux de ses camarades de

classe, de son professeur, de ses parents. Yaya le panda l’emmène alors dans ses valises pour un boat-trip jusqu’à New-York. Ce voyage permet à Ego de rencontrer des personnages singuliers comme Hubert le ver de terre, ou Jean-Bâve, un escargot hermaphrodite. Enrichi par ce périple, notre petit cachalot retrouvera finalement ses parents et ses camarades avec plein d’histoires à raconter.

Avec sensibilité et humour, l’univers imaginé par David Delabrosse et Marina Jolivet s’adresse directement aux enfants. À travers les concerts de leur personnage Ego , ils abordent des questions qui traversent l’enfance, mais aussi des sujets plus globaux comme l’écologie, le genre ou les inégalités. Avec ses différents niveaux de lecture, ce nouveau concert saura aussi séduire les plus grands ! .

