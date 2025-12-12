Ego le Cachalot prend le large Salle Equinoxe Savenay

Ego le Cachalot prend le large

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Début : 2026-02-25 15:30:00

fin : 2026-02-25 16:20:00

Un concert pop, festif pour les enfants de 3 à 10 ans, et leurs parents !

La rentrée est compliquée pour Ego le cachalot. Sa rencontre avec Yaya le panda, une activiste écologique dans la lignée de Greta Thunberg, tombe à pic. De passage dans sa ville, elle lui propose de partir avec elle pour un boat-trip jusqu’à New-York où doit se tenir le sommet sur la planète. Ce sera l’occasion de faire de nouvelles rencontres singulières et de permettre au jeune cachalot de comprendre un peu mieux le monde complexe dans lequel il évolue.

Avec sensibilité et humour, les chansons abordent à la fois des questions intimes qui traversent l’enfance, mais aussi des questions cruciales qui taraudent les humains comme le genre, l’écologie, les inégalités…

Pour ce quatrième et tout nouveau concert d’Ego le Cachalot, on retrouve sur scène aux côtés de David Delabrosse au chant, au ukulélé et à la guitare, la bande à Ego déjà présente sur les deux précédentes tournées Samuel Chapelain aux claviers et à la guitare, Stéphane Bouvier à la basse et à la clarinette, Fausta Federici au chant et clavier et Thibaut Doray à la batterie et aux percussions.

Tarif plein 8 €, tarif réduit 6 €, tarif enfant 4 €.

Ce spectacle est programmé dans le cadre de la Tournée des Mômes, des spectacles enfants sur le territoire d’Estuaire et Sillon pendant les vacances de février. .

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74 culture@ville-savenay.fr

