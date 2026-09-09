Ego Power Trio Le Microphone Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Ego Power Trio

Le Microphone 12 quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:30:00

fin : 2026-10-29 15:20:00

Date(s) :

2026-10-29

Spectacle destiné aux enfant de 3 à 10 ans.

Ego le cachalot vit une rentrée mouvementée : moqué à l’école, incompris à la maison. Sa rencontre avec Yaya le panda, militante pour le climat, change tout. Ensemble, ils embarquent pour un boat-trip jusqu’à New-York. Objectif: le sommet sur la planète. Mais sur place… ils doivent affronter le Duck. Un canard maléfique à la mèche orange qui règne sur la ville depuis le sommet de sa Duck Tower.

Avec sensibilité et humour, les chansons abordent à la fois des questions intimes qui traversent l’enfance, mais aussi des thématiques essentielles qui taraudent les humains, comme le genre, l’écologie ou les inégalités.

Deux séances : 10h45 et 14h30 (durée : 45 minutes). Merci de vous présenter 20 minutes avant la séance.

Billetterie au Point Com à Ondres ou en ligne. .

Le Microphone 12 quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Ego Power Trio

L’événement Ego Power Trio Tarnos a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Seignanx