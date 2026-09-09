Ego Power Trio Le Microphone Tarnos
jeudi 29 octobre 2026 · Le Microphone · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Ego Power Trio
Le Microphone 12 quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:30:00
fin : 2026-10-29 15:20:00
Date(s) :
2026-10-29
Spectacle destiné aux enfant de 3 à 10 ans.
Ego le cachalot vit une rentrée mouvementée : moqué à l’école, incompris à la maison. Sa rencontre avec Yaya le panda, militante pour le climat, change tout. Ensemble, ils embarquent pour un boat-trip jusqu’à New-York. Objectif: le sommet sur la planète. Mais sur place… ils doivent affronter le Duck. Un canard maléfique à la mèche orange qui règne sur la ville depuis le sommet de sa Duck Tower.
Avec sensibilité et humour, les chansons abordent à la fois des questions intimes qui traversent l’enfance, mais aussi des thématiques essentielles qui taraudent les humains, comme le genre, l’écologie ou les inégalités.
Deux séances : 10h45 et 14h30 (durée : 45 minutes). Merci de vous présenter 20 minutes avant la séance.
Billetterie au Point Com à Ondres ou en ligne. .
Le Microphone 12 quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ego Power Trio
L’événement Ego Power Trio Tarnos a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Seignanx
À voir aussi à Tarnos (Landes)
- Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 15 septembre 2026
- Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 17 septembre 2026
- Afro Beat Session Salle Le Microphone Tarnos 17 septembre 2026
- Exposition En résonance Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 18 septembre 2026
- Soirée DJ set vinyles Place Serpa (6e étage) Tarnos 18 septembre 2026