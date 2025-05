Ego-Système Festival Voce Humana – Le Patio Ploulec’h, 29 mai 2025 20:00, Ploulec'h.

Côtes-d’Armor

Ego-Système Festival Voce Humana Le Patio 12 allée du Patio Ploulec'h Côtes-d'Armor

Début : 2025-05-29 20:00:00

fin : 2025-05-29

2025-05-29

Voici une comédie musicale résonnant avec les problématiques de notre temps…

Alban, trentenaire célibataire idéaliste et en transition professionnelle, est en pleine crise existentielle. Une soirée arrosée, des amis, quelques ingrédients inhabituels, et le voilà parti pour son pays des merveilles à lui le musée de sa vie et de ses souvenirs… Avec ironie et harmonie, quatre comédiens-chanteurs livrent, totalement a cappella, une œuvre psychédélique décortiquant notre société, ses doutes, ses contradictions et ses quêtes. Ce spectacle a reçu 3 trois trophées de la comédie musicale en 2023. .

Le Patio 12 allée du Patio

Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

