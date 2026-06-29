Eguberri umama salle tanka Saint-Jean-de-Luz
Eguberri umama salle tanka Saint-Jean-de-Luz samedi 19 décembre 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Eguberri umama
salle tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 20:00:00
fin : 2026-12-19 21:30:00
Date(s) :
2026-12-19
Le Pays Basque est le berceau de merveilleux chants de Noël. Dans ce deuxième épisode d’Eguberri Umama, Juantxo Zeberio Etxetxipia a réalisé et réinterprété une nouvelle sélection de ces chansons que nous avons depuis toujours écoutées et chantées à la maison et dans la rue pour Noël. Eguberri Umama met à disposition du public une lecture renouvelée de notre gospel ; il comptera sur scène avec les choeurs Oñatiko Ganbara Abesbatza, Ikastola Paz de Ziganda abesbatza (Pampelune) et Laskorain Abesbatza (Tolosa), ainsi qu’Amets Aranguren (Ibil Bedi), Malentxo Zeberio (Mirua) et des quatuors de cordes, de jazz et de harpe (70 artistes sur scène). .
salle tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Eguberri umama
L’événement Eguberri umama Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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