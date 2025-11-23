Eguberriko merkatua marché de Noël Banca
Eguberriko merkatua marché de Noël Banca dimanche 23 novembre 2025.
Eguberriko merkatua marché de Noël
Banca Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Stands créateurs et producteurs. Atelier sculpture sur bois avec Annie
10h, rencontre avec Olentzero et Papa Noël.
10h, maquillage ave Miss Millycolore
11h, spectacle avec le clown Saperli
12h-14h, restauration talo, sandwich. Boissons et crêpes toute la journée.
14h, tirage de la tombola .
Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape.banca.urepel@gmail.com
