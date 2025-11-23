Eguberriko merkatua marché de Noël

Banca Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Stands créateurs et producteurs. Atelier sculpture sur bois avec Annie

10h, rencontre avec Olentzero et Papa Noël.

10h, maquillage ave Miss Millycolore

11h, spectacle avec le clown Saperli

12h-14h, restauration talo, sandwich. Boissons et crêpes toute la journée.

14h, tirage de la tombola .

Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape.banca.urepel@gmail.com

