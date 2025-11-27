Eguneko Arrantza Hasparren
Cinéma Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Lecture musicale en euskara d’un texte de Eric Fottorino traduit par Itxaro borda La pêche du jour (courte fable, dans laquelle l’auteur aborde de manière radicale et bouleversante le thème de la migration)
Création du club de lecture HAIAK avec Janine Urruty, Txomin Heguy et le musicien Pantxix Bidart
Avec le soutien de la Médiathèque et de la Ville de Hasparren .
Cinéma Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
