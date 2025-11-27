Eguneko Arrantza

Cinéma Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Lecture musicale en euskara d’un texte de Eric Fottorino traduit par Itxaro borda La pêche du jour (courte fable, dans laquelle l’auteur aborde de manière radicale et bouleversante le thème de la migration)

Création du club de lecture HAIAK avec Janine Urruty, Txomin Heguy et le musicien Pantxix Bidart

Avec le soutien de la Médiathèque et de la Ville de Hasparren .

Cinéma Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

English : Eguneko Arrantza

German : Eguneko Arrantza

Italiano :

Espanol : Eguneko Arrantza

L’événement Eguneko Arrantza Hasparren a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque