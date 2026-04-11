Eguzkilore Baionako Euskal museoa Bayonne

Bayonne

Eguzkilore

Baionako Euskal museoa 37 Kortsarioen kaia Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 15:15:00

Date(s) :

2026-06-24

Lehengo errituak etxea babesteko ezagutu. Eta ondotik sorkuntza ttiki bat egin, eguzkiloreaz inspiratua.

Euskaraz. 5 urtetik goiti. 6€/haurka. Urririk burasoen ala helduenkako. Iraupena: ordu bat et’erdi.

Izena eman behar da. .

Baionako Euskal museoa 37 Kortsarioen kaia Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

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English : Eguzkilore

L’événement Eguzkilore Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne