Eguzkilore Baionako Euskal museoa Bayonne
Eguzkilore Baionako Euskal museoa Bayonne mercredi 24 juin 2026.
Bayonne
Eguzkilore
Baionako Euskal museoa 37 Kortsarioen kaia Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 15:15:00
Date(s) :
2026-06-24
Lehengo errituak etxea babesteko ezagutu. Eta ondotik sorkuntza ttiki bat egin, eguzkiloreaz inspiratua.
Euskaraz. 5 urtetik goiti. 6€/haurka. Urririk burasoen ala helduenkako. Iraupena: ordu bat et’erdi.
Izena eman behar da. .
Baionako Euskal museoa 37 Kortsarioen kaia Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr
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English : Eguzkilore
L’événement Eguzkilore Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne
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