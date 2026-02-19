Égypte des momies pour l’éternité Médiathèque d’Este de Billère Billère

Égypte des momies pour l’éternité

Médiathèque d’Este de Billère 3 Rue de la Pléiade Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Musées,grand écran,livres, les momies sont partout ! Difficile aussi d’évoquer l’Égypte sans penser aux momies. Objets de fascination dès le Moyen Âge et surtout à partir du XVIIe siècle, les momies égyptiennes se dévoilent progressivement à la science. Dès premières momies de l’époque préhistorique aux momies de l’époque copte des premières siècles de notre ère, cette conférence propose un voyage dans l’atelier des embaumeurs afin d’appréhender au mieux les diverses techniques expérimentées au cours du temps. .

Médiathèque d’Este de Billère 3 Rue de la Pléiade Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 30 netseshat.sep@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Égypte des momies pour l’éternité

L’événement Égypte des momies pour l’éternité Billère a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Pau