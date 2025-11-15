Égyptologues et savants en Orient Place Saint-Pierre Caen

Place Saint-Pierre Hôtel d’Escoville, salle Moisant De Brieux Caen Calvados

Charles Boreux, le grand égyptologue inconnu des Caennais, l’expédition de Bonaparte en Égypte en 1798, par Henri-Charles Loffet, Godefroy Kugel et Didier Laforge.

Égyptologues et savants en Orient sera le thème d’une conférence consacrée à Charles Boreux, grand égyptologue méconnu des Caennais, ainsi qu’à l’expédition de Bonaparte en Égypte en 1798. Animée par Henri-Charles Loffet, Godefroy Kugel et Didier Laforge, elle se tiendra à l’Hôtel d’Escoville, salle Moisant de Brieux. .

Place Saint-Pierre Hôtel d’Escoville, salle Moisant De Brieux Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 14 16

English : Égyptologues et savants en Orient

Charles Boreux, the great Egyptologist unknown to the people of Caen, Bonaparte?s expedition to Egypt in 1798, by Henri-Charles Loffet, Godefroy Kugel and Didier Laforge.

German : Égyptologues et savants en Orient

Charles Boreux, der große, den Caennais unbekannte Ägyptologe, Bonapartes Expedition nach Ägypten im Jahr 1798, von Henri-Charles Loffet, Godefroy Kugel und Didier Laforge.

Italiano :

Charles Boreux, il grande egittologo sconosciuto agli abitanti di Caen, la spedizione di Bonaparte in Egitto nel 1798, di Henri-Charles Loffet, Godefroy Kugel e Didier Laforge.

Espanol :

Charles Boreux, el gran egiptólogo desconocido para los habitantes de Caen, la expedición de Bonaparte a Egipto en 1798, por Henri-Charles Loffet, Godefroy Kugel y Didier Laforge.

