EH BE TE

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Création proposée par la Cie VAGADAM

L'idée paraît simple en soit !!! Des histoires d'amour à Rion ? Monter un spectacle en faisant des habitants l'origine des œuvres autant que leurs destinataires. Nous avons effectué un travail de collectage sous forme d'interviews auprès des Anciens de la ville.

Le théâtre pour raconter l’humanité. Du particulier à l’universel, de l’universel au particulier. La ville se parle à elle même d’elle-même,

L’humanité se parle à elle-même d’elle-même.

L’idée paraît simple en soit !!! Des histoires d’amour à Rion ? Monter un spectacle en faisant des habitants l’origine des œuvres autant que leurs destinataires. Nous avons effectué un travail de collectage sous forme d’interviews auprès des Anciens de la ville de Rion et de ses environs. Nous en avons tiré 5 portraits. Des mots sensibles qui vous parleront certainement aussi. Ne pas trop vous raconter, venir découvrir et vous laisser porter. .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English : EH BE TE

Creation proposed by Cie VAGADAM

The idea seems simple enough! Love stories in Rion? To put on a show in which the local people are as much the originators of the works as their recipients. We carried out a collection of interviews with the town?s elders.

