Eh bien dansons maintenant ! Bal renaissance Mulhouse

En partenariat avec le Conservatoire de Mulhouse.

Dans Le Bourgeois gentilhomme, Molière affirmait “Il n’y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse.” Dans ce même esprit joyeux et rassembleur, ce bal Renaissance invite chacun à entrer dans la danse. Élèves et enseignants des classes de flûte à bec, clavecin, traverso et violon interpréteront pavanes et gaillardes pour accompagner les pas guidés par le Maître à danser Félix Verry. Un moment festif, ouvert à toutes et tous, pour partager ensemble la musique en mouvement.

Marc Hervieux, flûte à bec | Laura Toffetti, violon baroque | Isabelle Froesch-Papirer, traverso | Victor Meriaux, violoncelle baroque et viole de gambe | Théophane Zins, clavecin | Félix Verry, Maître à danser

Réservation obligatoire par téléphone au plus tard 15 jours avant l'événement ou via la billetterie en ligne.

