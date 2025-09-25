Eiffage Energie Systèmes RECRUTE Agence RENNES EST Cesson-Sévigné

Spécialiste des Ressources Humaines et de la Politique Handicap, Yumaincap vous propose ce jour de découvrir les valeurs et la culture d’Eiffage Energie Systèmes ainsi que ces postes à pourvoir.Que vous soyez à la recherche d’un emploi ou d’un stage pour découvrir et vous former dans le domaine de l’énergie, cette réunion est faite pour vous ! Eiffage est présent partout en France alors même si vous n’habitez pas proche du siège à Rennes des opportunités peuvent s’offrir à vous dans les Bouches-du-Rhône, l’Hérault, l’Île-de-France, l’Isère, la Loire-Atlantique, la Meuse, le Pas-de-Calais.Nombreux postes à pourvoir, parmi :Chargé-e d’Affaires automatismeProjeteur-euseResponsable d’Affaires Transports UrbainsChef-fe d’équipeElectromécanicien-neAlternance – Monteur-euse électricien-neMonteur-euse électricien-nePilote d’Études MécaniqueResponsable Atelier de ProductionConducteur-rice de chantierIngénieur-e Administrateur Systèmes d’InformationGestionnaire Logistique…

RDV à 9h soit dans le locaux de CESSON SEVIGNE (dpt 35) soit par lien visio,présentation de YumainCap et Eiffage, avec la participation de France Travail et Cap emploi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-25T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-25T13:00:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine