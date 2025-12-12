EIFFEL – 109 – L’Embarcadère Montlucon

EIFFEL Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Style : Pop rockEiffel, projet rock de Romain Humeau, avance hors des codes, porté par un auteur-compositeur qui traverse les genres sans jamais perdre le fil des chansons. Nourri de Bowie, Pixies, Bach ou Brel, son rock en mutation permanente reste brut, intense, profondément humain.Avec près de mille concerts au compteur et une relation fusionnelle avec Les Ahuris, Eiffel joue chaque date comme un acte concret, sans artifice. Les titres de La peur et le vent, paru en 2025, sont pensés pour la scène : plus chauds, plus soul, sans machines, portés par une voix qui mord autant qu’elle console.Debout placement libre.

109 – L’Embarcadère 8 RUE DU GENERAL EMILE MAIRAL 03100 Montlucon 03