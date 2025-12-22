Eiffel en concert à la Manufacture avec Butch McKoy en première partie, Saint-Quentin

Eiffel en concert à la Manufacture avec Butch McKoy en première partie

8 Rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Eiffel en concert à la Manufacture avec en première partie Butch McKoy.

Eiffel sera en concert à la Manufacture avec Butch McKoy en première partie,le samedi 28 février 2026 à 20 heures.

Eiffel:

Romain Humeau est chanteur-Auteur-Compositeur-Multi-instrumentiste et Réalisateur, il a enregistré 12 albums. Hors codes et standards du rock. EIFFEL est son projet Rock.

Influencé par l’Art-Rock des Bowie, Pixies, Lennon-McCartney, Talking Heads tout autant que Bach, Brel, un certain rap comme une certaine électro, Beck, Vian, Coltrane, Dépêche Mode, la musique Latino-Américaine, Baroque et Romantique: Eiffel est une [r]évolution permanente.

Près de 1000 concerts en France, Belgique, Quebec et Suisse, fort d’une touchante proximité avec ses fans hardcores autoproclamés ?Les Ahuris? , Eiffel est un corps concret, sans avatar virtuel.

Eiffel entame un virage musical teinté de Soul, métissage d’allants 80’s avec les froideurs du monde tel qu’il coure aujourd’hui et portant comme précepte celui de n’utiliser aucune machine pour cet album.

Textes aérés et crus, voix chaude. Volonté de mettre à jour le fait que les formations scène et studio peuvent changer, évoluer selon la musique.

Butch McKoy:

Il a toujours détonné dans le paysage du rock français, déjà au sein de feu I Love UFO, Butch McKoy incarnait ce chanteur hirsute, capable de vociférer en anglais sans problème sur des sons de guitares toujours plus noisy et saturés, dans la plus pure tradition sonicyouthienne. Puis, on découvrit un autre pan de son talent, dans une version d’un folk habité, teinté de romantisme noir, tout seul à la guitare.

Aujourd’hui il arpente les routes avec deux musiciens talentueux pour mieux servir son projet Thomas Caligari à la batterie et Benoît Cougoulat Guerroué à la deuxième guitare.

Placement debout. .

8 Rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

English :

Eiffel in concert at La Manufacture, opening for Butch McKoy.

