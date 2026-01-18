Eiffel centre culturel Limoges

Eiffel

centre culturel 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

2026-04-09

fin : 2026-04-09

2026-04-09

Chanteur, auteur-compositeur, multi-instrumentiste et réalisateur, Romain Humeau a signé 12 albums au parcours libre et hors normes. Loin des codes du rock, son univers protéiforme se renouvelle sans cesse, nourri d’influences allant de Bowie à Brel, de Bach à l’électro, du rock à la soul.

Avec près de 1 000 concerts en France et à l’international, Eiffel entretient un lien fort et sincère avec son public. Groupe profondément ancré dans le live, il pense ses chansons pour la scène.

La peur et le vent, dernier album, marque un tournant une couleur soul, des accents 80’s, des textes épurés et un choix radical, celui de jouer sans machines. Eiffel poursuit ainsi sa [r]évolution permanente, libre et incarnée. .

