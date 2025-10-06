Eiffel CafeMusic Mont-de-Marsan

Eiffel

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

EIFFEL est le projet Rock de ROMAIN HUMEAU.

Chanteur-Auteur-Compositeur-Multi-instrumentiste et Réalisateur, Romain Humeau a enregistré 12 albums.

Hors codes et standards du rock, ses productions protéiformes évoluent dans de multiples registres et changent de peau régulièrement sans jamais perdre le fil des chansons.

Influencé par l’Art-Rock des Bowie, Pixies, Lennon-McCartney, XTC, Talking Heads tout autant que Bach, Brel, un certain rap comme une certaine électro, Beck, Vian,

Coltrane, Dépêche Mode, la musique Latino-Américaine, Baroque et Romantique, Eiffel est une [r]évolution permanente.

Près de 1000 concerts en France, Belgique, Quebec et Suisse, fort d’une touchante proximité avec ses fans hardcores autoproclamés Les Ahuris , Eiffel est un corps concret, sans avatar virtuel.

Si À tout moment la rue , Sous ton aile , Place de mon cœur , Tu vois loin .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

English : Eiffel

German : Eiffel

Italiano :

Espanol : Eiffel

L’événement Eiffel Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Mont-de-Marsan