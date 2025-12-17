Eiffel + Mule Jenny Tours

Eiffel + Mule Jenny

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 27 EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06 23:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Le Bateau ivre accueille une soirée sous haute tension poétique avec Eiffel, de retour avec leur rock incandescent et leurs mots affûtés. En ouverture, Mule Jenny viendra secouer la salle avec son mélange unique de math-rock nerveux, d’élans pop et de ruptures fougueuses. Un trio qui joue au bord du vide, entre maîtrise et lâcher-prise. Une rencontre explosive entre deux manières d’habiter le rock, entre urgence, mélodies et intensité brute. Une date rare, habitée, et taillée pour la scène. 27 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Le Bateau ivre welcomes an evening of high poetic tension with Eiffel, back with their incandescent rock and sharp words. Opening the evening, Mule Jenny shake things up with their unique blend of edgy math-rock, pop surges and fiery breakdowns.

