EIFFEL Nérac

vendredi 23 janvier 2026

EIFFEL

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-23

Eiffel est le projet rock de Romain Humeau. Chanteur-auteur-compositeur-multi-instrumentiste et réalisateur, Romain Humeau a enregistré 12 albums. Hors codes et standards du rock, ses productions protéiformes évoluent dans de multiples registres et changent de peau régulièrement sans jamais perdre le fil des chansons.

Influencé par l’Art-Rock des Bowie, Pixies, Lennon-McCartney, XTC, Talking Heads tout autant que Bach, Brel, un certain rap comme une certaine électro, Beck, Vian, Coltrane, Dépêche Mode, la musique Latino-Américaine, Baroque et Romantique, Eiffel est une [r]évolution permanente.

Si Place de mon cœur, Te revoir, Beauté du diable entre autres ont fait la chair de tant de concerts, La peur et le vent, futur album sortie septembre 2025 se veut écrit pour la scène. .

