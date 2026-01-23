EIFFEL LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

EIFFEL

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 32 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Eiffel est le projet Rock de ROMAIN HUMEAU. Chanteur-Auteur-Compositeur-Multi-instrumentiste et Réalisateur.

Hors codes et standards du rock, ses productions protéiformes évoluent dans de multiples registres et changent de peau régulièrement sans jamais perdre le fil des chansons.

Influencé par l'Art-Rock des Bowie, Pixies, Lennon-McCartney, XTC, Talking Heads tout autant que Bach, Brel, un certain rap comme une certaine électro, Beck, Vian, Coltrane, Dépêche Mode, la musique Latino-Américaine, Baroque et Romantique, Eiffel est une [r]évolution permanente.

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Eiffel is the rock project of ROMAIN HUMEAU. Singer-songwriter, multi-instrumentalist and producer.

Outside rock codes and standards, his protean productions evolve in multiple registers and regularly change skin without ever losing the thread of the songs.

