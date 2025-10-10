EIHWAR – LE SILEX Auxerre

EIHWAR Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

LE SILEX PRÉSENTE : EIHWAR EIHWAR PAGAN PARTY ?? [ VIGING / PAGAN ] Amateurs de musique Pagan et Viking, les chants folk nordiques de EIHWAR débarquent au Silex ! Comme Heilung, le duo déjanté EIHWAR est signé sur le label Season of Mist. Découvert au Hellfest et déjà à l’affiche de grands festivals européens comme le Wacken Open Air, EIHWAR propose un son électro « néo-pagan » brutal et festif, taillé pour les dancefloors vikings ! Alors elfes et trolls, chamans et guerriers berserkers, rejoignez-les dans leur univers fantastique ! 1ère partie : SOLVENTIS

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89