Eihwar + Solventis + Ilum Sîn Tours

Le 11 octobre, le Bateau Ivre plonge dans l’obscurité mystique d’une nuit dark, folk et metal ! En tête d’affiche, Eihwar duo sauvage et envoûtant, mêle rythmes électro puissants et chants païens venus du Nord.

Le 11 octobre, le Bateau Ivre plonge dans l’obscurité mystique d’une nuit dark, folk et metal ! En tête d’affiche, Eihwar, duo sauvage et envoûtant, mêle rythmes électro puissants et chants païens venus du Nord. Déjà passé par le Hellfest et les plus grands festivals européens, ils débarquent à Tours pour une transe néo-pagan brutale et festive. Ouvrez les portes de l’imaginaire avec SOLVENTIS (folk épique et sombre) et ILUM SÎN (rituels sonores et magie noire). Sorcières, elfes, trolls et guerriers bienvenus pour cette célébration hors du temps. ?? .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

On October 11, the Bateau Ivre plunges into the mystical darkness of a dark, folk and metal night! Headlining, Eihwar, a wild and bewitching duo, blend powerful electro rhythms with pagan chants from the North.

German :

Am 11. Oktober taucht das Bateau Ivre in die mystische Dunkelheit einer Dark-, Folk- und Metal-Nacht ein! Als Headliner tritt das wilde und fesselnde Duo Eihwar auf, das kraftvolle Elektro-Rhythmen mit heidnischen Gesängen aus dem Norden vermischt.

Italiano :

L’11 ottobre, il Bateau Ivre si immerge nell’oscurità mistica di una notte dark, folk e metal! Gli Eihwar, un duo selvaggio e ammaliante, fondono potenti ritmi electro con canti pagani del Nord.

Espanol :

El 11 de octubre, el Bateau Ivre se sumerge en las tinieblas místicas de una noche oscura, folk y metal Como cabeza de cartel, Eihwar, un dúo salvaje y hechizante, mezcla potentes ritmos electro con cantos paganos del Norte.

