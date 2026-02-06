Eiko Ishibashi & Jim O’Rourke Salle Paul Fort Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 16:30 –

Gratuit : non 7 € à 18 € Tarif plein : 18 € / réduit : 16 € / petit chat fidèle : 14 € / très réduit : 7 € Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Concert Entre expérimentation sonore, pop et compositions instrumentales, le duo formé par Jim O’Rourke (ancien membre de Sonic Youth) et Eiko Ishibashi (compositrice de la bande originale de Drive My Car) crée des paysages sonores subtils, intimes et profondément immersifs. O’Rourke apporte sa maîtrise de la production et de l’arrangement, tandis qu’Ishibashi enrichit le projet de son jeu de piano et de ses textures vocales délicates. Ouverture des portes à 16h – Concert à 16h30 Concert dans le cadre du Festival Variations

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/



