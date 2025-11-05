EINSEIGNEMENT DESSIN PEINTURE Le Montsaugeonnais

EINSEIGNEMENT DESSIN PEINTURE Le Montsaugeonnais mercredi 5 novembre 2025.

EINSEIGNEMENT DESSIN PEINTURE

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2025-11-05

Tout public

Les cours de dessins et de peinture reprendront à la rentrée des vacances de la Toussaint!

Pour l’heure, nous ne sommes pas en mesure de te dire si l’état de santé de notre intervenant habituel lui permettra d’encadrer de nouveau cet enseignement, mais rassure toi, si ce n’est pas le cas, c’est Damien VALENTIN qui prendra le relais en attendant son retour! Une pédagogie et une approche différente, mais une qualité pédagogique toujours aussi élevée.

Adultes & enfants

Tous les mercredis de 18h45 à 20h45 (20h15 pour les enfants) à partir du 05 novembre 2025

Matériel fourni

Inscriptions obligatoires .

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 25 20 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EINSEIGNEMENT DESSIN PEINTURE Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2025-10-22 par Antenne du Pays de Langres