Einstürzende Neubauten + Memorials Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:00 –

Gratuit : non 25 € à 35 € 25 € à 35 € Billetterie :www.lelieuunique.comau Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Concerts – debout Einstürzende Neubauten (Allemagne) : Le légendaire groupe allemand, mené depuis plus de quarante ans par l’intransigeant et charismatique Blixa Bargeld, revient au LU après une dernière date en 2017. Résolument inventif, libertaire et indépendant, Einstürzende Neubauten transcende les extrêmes dans une musique toujours à la pointe de l’avant-garde. Memorials (Grande-Bretagne) : Memorials, c’est le duo captivant formé par Verity Susman (Electrelane) et Matthew Simms (Wire). Les deux multi-instrumentistes utilisent guitare, claviers, batterie pour créer un univers cosmique et unique : entre art-rock mélodique et pop psyché, boucles hypnotiques et musique expérimentale Dans le cadre du Festival Variations

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/



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