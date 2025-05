EIRE – Bordaleko euskal etxea – Maison basque de Bordeaux (entrée Topa) Bordeaux, 24 mai 2025 18:00, Bordeaux.

EIRE Samedi 24 mai, 20h00 Bordaleko euskal etxea – Maison basque de Bordeaux (entrée Topa) Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-24T20:00:00+02:00 – 2025-05-24T22:00:00+02:00

Fin : 2025-05-24T20:00:00+02:00 – 2025-05-24T22:00:00+02:00

Le 24 mai, le groupe Eire, lauréat du Prix Gaztea du meilleur nouvel artiste 2024 se produira à la Maison basque de Bordeaux.

Ce duo féminin formé par Eire Salegi et Eire Maia a su séduire le public grâce à une musique pop électro-atmosphérique qui mêle influences alternatives et émotions brutes. Leurs chansons, inspirées du courant « bedroom pop », sont d’abord nées dans l’intimité de leur chambre avant d’exploser sur scène.

Dès leur premier single « Bihar nola », Eire s’est imposé comme un nouveau souffle pour la pop basque, avec un mélange de douceur et d’expérimentation sonore. Leur titre « Amaitu baino lehen » connaît un succès immédiat, les propulsant sous les projecteurs et leur permettant d’assurer la première partie de Manu Chao à Arrasate. Une ascension fulgurante pour ces jeunes artistes, qui jonglent entre leurs études respectives et leur carrière musicale.

En novembre 2023, elles sortent leur premier EP, Zauriren bat bistan, un recueil de morceaux qui explorent les blessures du passé à travers des sonorités aériennes et modernes. Sur scène, une troisième musicienne les accompagne pour un rendu plus énergique et immersif, où se mêlent synthétiseurs et harmonies vocales.

Dans le cadre de sa saison culturelle « le Pays basque au féminin pluriel » la Maison basque de Bordeaux vous invite à découvrir cette musique basque, contemporaine à la croisée de la pop alternative et de l’électronique.

Entrée libre et gratuite, concert offert par la Maison basque de Bordeaux.

Le 24 mai à 20 heures ; ouverture dès 18h30 (profitez-en pour découvrir notre bar Topa)

Bordaleko euskal etxea – Maison basque de Bordeaux (entrée Topa) Place des Basques 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « communication@maisonbasque.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 47 79 41 18 »}]

Eire, en concert bedroom pop électro

Eire