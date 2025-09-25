Eka ashate · Ne flanche pas Centre culturel canadien à Paris Paris

Eka ashate · Ne flanche pas Centre culturel canadien à Paris Paris jeudi 25 septembre 2025.

Naomi Fontaine rassemble et transmet dans ses écrits la parole, les histoires et la mémoire des ainés. Lors de cette rencontre, elle souhaite inviter sa mère, Lise Michel, protagoniste de ce nouveau roman, à la rejoindre sur la scène du CCC pour un dialogue intergénérationnel à la fois intime et universel sur son vécu, sa résistance et celle de sa communauté innue.

Eka ashate · Ne flanche pas est une plongée inédite dans un monde de femmes et d’hommes qui ont forgé – au prix du sang et de l’humour – l’espoir et la tendresse. Rythmé par la forêt et la résistance des ancêtres, ce roman est fait de fragments, d’expériences, de silences. La mère-courage apprend à la narratrice, sa fille, la force de son peuple qui souffre, vit, rit et regarde demain, sereinement.

Naomi Fontaine est l’autrice d’une œuvre de première importance, publiée chez Mémoire d’encrier : Kuessipan (2011) , Manikanetish ( 2017), Shuni ( 2019). Acclamés par la critique et traduits en une dizaine de langues, ses livres ont été adaptés au théâtre et au cinéma. Naomi Fontaine vit et écrit au sein de sa communauté innue à Uashat. Eka ashate · Ne ﬂanche pas est son quatrième roman »

Cette rencontre est animée par Marie Jouvin, journaliste à Lire Magazine et lecteurs.com. Elle est suivie d’une séance de dédicaces en collaboration avec la Librairie du Québec à Paris.

Le CCC vous convie à une rencontre avec l’autrice innue Naomi Fontaine, voix incontournable de la littérature autochtone contemporaine au Canada, à l’occasion de la parution en France de son quatrième roman Eka ashate · Ne flanche pas (éditions Mémoire d’encrier).

Le jeudi 25 septembre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit

Tout public.

