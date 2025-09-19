Ekialdean Euskaraz rencontre pour la langue basque Larrau
Trinquet Larrau Pyrénées-Atlantiques
Rendez-vous pour la projection de Bizkarsoro, un film de Josu Martinez qui retrace, à travers cinq récits fictifs, la disparition de la langue basque — un bouleversement vécu par les habitants d’un village au début du XXe siècle. .
Trinquet Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
