Ekialdean Euskaraz rencontre pour la langue basque Larrau vendredi 19 septembre 2025.

Trinquet Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19

Date(s) :
2025-09-19

Rendez-vous pour la projection de Bizkarsoro, un film de Josu Martinez qui retrace, à travers cinq récits fictifs, la disparition de la langue basque — un bouleversement vécu par les habitants d’un village au début du XXe siècle.   .

Trinquet Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

Italiano :

