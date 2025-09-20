Ekialdean Euskaraz rencontre pour la langue basque Rue Agostini Xaho Tardets-Sorholus

Rue Agostini Xaho Prefosta, bar du trinquet Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Point culminant de cette rencontre, la journée débute avec un atelier sur l’usage de la langue basque au quotidien. Sur inscription (salle Etxahun). Puis apéritif, repas (Afrim) et concerts Nat eta watson, Maddi Oihenart, Claudine Arancet, Ruppert Ordorika. .

Rue Agostini Xaho Prefosta, bar du trinquet Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 37 25 27

