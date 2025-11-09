EKIDEN 36 Châteauroux

EKIDEN 36

EKIDEN 36

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Comme chaque année, l’association des Foulées de Châteauroux organise la course Ekiden 36 à Belle-Isle.

Il s’agit d’un marathon en équipe (42,195 km). Les distances sont imposées et sont réalisées par six coureurs différents en relais dans l’ordre suivant 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, 7,195 km. .

English :

Every year, the Foulées de Châteauroux association organizes the Ekiden 36 race at Belle-Isle.

German :

Wie jedes Jahr organisiert der Verein Foulées de Châteauroux den Lauf Ekiden 36 in Belle-Isle.

Italiano :

Come ogni anno, l’associazione Foulées de Châteauroux organizza la gara Ekiden 36 a Belle-Isle.

Espanol :

Como cada año, la asociación Foulées de Châteauroux organiza la carrera Ekiden 36 en Belle-Isle.

