EKIDEN 36 Châteauroux dimanche 9 novembre 2025.
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Comme chaque année, l’association des Foulées de Châteauroux organise la course Ekiden 36 à Belle-Isle.
Il s’agit d’un marathon en équipe (42,195 km). Les distances sont imposées et sont réalisées par six coureurs différents en relais dans l’ordre suivant 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, 7,195 km. .
English :
Every year, the Foulées de Châteauroux association organizes the Ekiden 36 race at Belle-Isle.
German :
Wie jedes Jahr organisiert der Verein Foulées de Châteauroux den Lauf Ekiden 36 in Belle-Isle.
Italiano :
Come ogni anno, l’associazione Foulées de Châteauroux organizza la gara Ekiden 36 a Belle-Isle.
Espanol :
Como cada año, la asociación Foulées de Châteauroux organiza la carrera Ekiden 36 en Belle-Isle.
