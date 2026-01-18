Ekiden de Guéret

Guéret Creuse

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

L’Ekiden est un événement sportif unique qui allie convivialité, esprit d’équipe et performance.

Il s’agit d’une course en relais sur route durant laquelle les coureurs se relaient sur plusieurs kilomètres pour compléter un marathon/ Accessible à tous, c’est un moment de partage et de défi. Idéal pour découvrir la ville sous un autre angle tout en faisant le plein d’énergie positive. .

+33 7 60 26 66 27 athle.sam23@gmail.com

