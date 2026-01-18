Ekiden de Guéret Guéret
Ekiden de Guéret Guéret dimanche 29 mars 2026.
Ekiden de Guéret
Guéret Creuse
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’Ekiden est un événement sportif unique qui allie convivialité, esprit d’équipe et performance.
Il s’agit d’une course en relais sur route durant laquelle les coureurs se relaient sur plusieurs kilomètres pour compléter un marathon/ Accessible à tous, c’est un moment de partage et de défi. Idéal pour découvrir la ville sous un autre angle tout en faisant le plein d’énergie positive. .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 26 66 27 athle.sam23@gmail.com
L’événement Ekiden de Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Grand Guéret