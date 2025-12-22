EKIDEN DE LAVAL 2026

Square de Boston Laval Mayenne

Tarif : 39.7 – 39.7 – 47.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 14:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Nous vous attendons nombreux au départ de la 14ème édition de l’Ekiden de Laval. Constituez une équipe, enfilez vos baskets et apportez plein de bonne humeur !

Cette épreuve se déroule dans le centre ville de Laval sur un circuit fermé.

L’Ekiden est un Marathon en relais. Il se déroule par équipes de 6 coureurs, chacun prenant un relais de 5, 10 ou 7.195 km.

Le semi-Marathon suit le même principe, avec 3 relais de 5, 10 et 6.1km.

Chaque participant se verra remettre un lot à la remise des dossards. Les 3 meilleures équipes de chaque challenge seront récompensées à l’arrivée sur le square de Boston ! .

English :

We look forward to seeing you at the start of the 14th edition of the Laval Ekiden. Form a team, put on your sneakers and bring plenty of good cheer!

L’événement EKIDEN DE LAVAL 2026 Laval a été mis à jour le 2025-12-22 par LAVAL TOURISME