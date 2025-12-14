Ekiden de Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Cette course à pied en relais d’origine japonaise permet à une équipe de six personnes de courir ensemble la distance officielle d’un marathon.

Organisé dans le cadre du Japan Week-end. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 31 83 83

English :

L’événement Ekiden de Strasbourg Strasbourg a été mis à jour le 2025-12-12 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg