Ekiden Millau 2026 (marathon en équipe)

Millau Aveyron

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Course en relais spectaculaire venue du Japon, qui promet de transformer la distance mythique du marathon en une aventure collective.

Course par équipe de six relais de 5 ou 10 km au départ de la place de la Capelle à Millau.

la cité du gant accueillera le 25 avril 2026 la première édition de son Ekiden. L’objectif sera de boucler les 42,195 km du marathon, non pas seul, mais en équipe de six relayeurs.

Le principe est simple mais redoutable six coureurs se partagent la distance reine via un passage de témoin (le fameux tasuki).

Le départ sera donné en soirée, à 19h30, garantissant une atmosphère unique à la tombée de la nuit. Côté compétition, il faudra choisir son camp. Trois classements officiels sont prévus pour batailler sur le bitume équipe masculine (6 hommes) ; équipe féminine (6 femmes) ; équipe mixte (la parité parfaite 3 hommes et 3 femmes)

Les équipes hybrides (par exemple 4 femmes et 2 hommes) concourront quant à elles dans le classement général. C’est donc le moment de commencer le mercato hivernal pour constituer votre Dream Team !

INSCRIPTIONS .

Millau 12100 Aveyron Occitanie

English :

A spectacular relay race from Japan, which promises to transform the mythical marathon distance into a collective adventure.

Team race of six 5 or 10 km relays, starting from Place de la Capelle in Millau.

