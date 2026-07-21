Eki’Gesnes en semi-nocturne Place de la Mairie Gesnes-le-Gandelin

Informations pratiques

Gesnes-le-Gandelin

Eki’Gesnes en semi-nocturne

Place de la Mairie 39 Grande Rue Gesnes-le-Gandelin Sarthe

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Marathon-relais par équipe / course trail / courses jeunes / randonnée / marche nordique à Gesnes-le-Gandelin !

En remplacement de l’Eki’Gesnes du 14 juillet qui n’a pu avoir lieu à cause de la canicule, La Foulée Gesnoise organise la 14ème édition d’Eki’Gesnes en semi-nocturne le samedi 31 octobre !

Au programme

– Eki’Gesnes marathon-relais par équipe départ 16h

– Eki’pouss et Eki’jeunes pour les enfants et adolescents départ 16h10

– Trail d’environ 25 kilomètres départ 16h30

– Eki’pieds rando et marche nordique environ 12 kilomètres , 3€ par personne, inscription sur place départ libre entre 16h et 17h

– Eki’table formule à 7€

Tous les départs se font de la Place de la Mairie.

Plus d’informations et inscriptions auprès l’association La Foulée Gesnoise au 06 70 79 96 60 ou par mail via le formulaire de contact ou sur klikego.com. .

Place de la Mairie 39 Grande Rue Gesnes-le-Gandelin 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 79 96 60 lafouleegesnoise72@gmail.com

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English :

Marathon-relais by team / trail race / youth race / hike / Nordic walking in Gesnes-le-Gandelin !

L’événement Eki’Gesnes en semi-nocturne Gesnes-le-Gandelin a été mis à jour le 2026-07-21 par OT des Alpes Mancelles