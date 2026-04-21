Eki’Gesnes Place de la Mairie Gesnes-le-Gandelin

Gesnes-le-Gandelin

Eki’Gesnes

Place de la Mairie 39 Grande Rue Gesnes-le-Gandelin Sarthe

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Marathon-relais par équipe course trail courses jeunes randonnée marche nordique à Gesnes-le-Gandelin !

La Foulée Gesnoise organise la 14ème édition d’Eki’Gesnes le mardi 14 juillet !

Au programme

– Eki’Gesnes marathon-relais par équipe départ 9h

– Eki’pouss et Eki’jeunes pour les enfants et adolescents départ 9h10

– Trail d’environ 25 kilomètres départ 9h30

– Eki’pieds rando et marche nordique environ 10,5 kilomètres , 3€ par personne, inscription sur place départ 10h

– Eki’table formule à 7€ avec saucisse, frites et boisson à partir de 11h

Tous les départs se font de la Place de la Mairie.

Plus d’informations et inscriptions auprès l’association La Foulée Gesnoise au 06 70 79 96 60 ou par mail via le formulaire de contact ou sur klikego.com. .

Place de la Mairie 39 Grande Rue Gesnes-le-Gandelin 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 79 96 60 lafouleegesnoise72@gmail.com

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English :

Marathon-relais by team trail race youth race hike Nordic walking in Gesnes-le-Gandelin !

L’événement Eki’Gesnes Gesnes-le-Gandelin a été mis à jour le 2026-04-21 par OT des Alpes Mancelles