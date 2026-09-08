Ekla La Carène Brest

Informations pratiques

Brest

Ekla

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:30:00

fin : 2026-11-18 15:10:00

Date(s) :

2026-11-18

Les Astres sont-ils mélodiques ? A quoi ressemble le chant des étoiles ?

Ce spectacle est le fruit de la rencontre de quatre artistes pour trois disciplines : le papier plié, l’image animée et la musique électronique.

Imaginez un livre pop-up plus grand que nature, sur lequel se projette cette aventure, accompagnée d’une bande son vitaminée, jouée en direct.

Explorant des univers graphiques immersifs et étonnants, le duo de musique électronique Turnsteak vous plonge à l’intérieur d’un livre magique.

Chaque page dévoile des sculptures de papier habitées d’êtres d’ombre et de lumière, et d’architectures colorées.

A la fois poétique et expérimental, on peut y voir la naissance d’un premier trait lumineux sur un espace vide, qui évolue, se métamorphose et danse jusqu’à sortir du cadre. Dès lors, s’offrent à nous des chemins vers l’imaginaire.

Informations pratiques :

Réservation recommandée.

Spectacle au sol.

Durée 40 minutes.

Dès 6 ans. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

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English :

L’événement Ekla Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue