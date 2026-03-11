Ekla de lire. Médiathèque Le Teich

Ekla de lire.

Médiathèque 67 rue des pins Le Teich Gironde

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Venez partager vos coup de coeur le temps d’un moment d’échange convivial.

Gratuit.

Accès libre. .

Médiathèque 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 18 bibliotheque@leteich.fr

English : Ekla de lire.

