Ekla de lire. Médiathèque Le Teich
Ekla de lire. Médiathèque Le Teich jeudi 2 avril 2026.
Ekla de lire.
Médiathèque 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Venez partager vos coup de coeur le temps d’un moment d’échange convivial.
Gratuit.
Accès libre. .
Médiathèque 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 18 bibliotheque@leteich.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ekla de lire.
L’événement Ekla de lire. Le Teich a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Le Teich