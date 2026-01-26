EKLA ! DYNAMO DUO TURNSTEAK Salle polyvalente Mayenne

EKLA ! DYNAMO DUO TURNSTEAK

EKLA ! est le fruit de la rencontre de quatre artistes pour trois disciplines le papier plié, l’image animée et la musique électronique.

Imaginez un livre pop-up plus grand que nature, sur lequel se projette cette aventure, accompagnée d’une bande son vitaminée et jouée en direct.

Explorant des univers graphiques immersifs et étonnants, le duo de musique électronique Turnsteak vous plonge à l’intérieur d’un livre magique. Chaque page dévoile des sculptures de papier habitées d’êtres d’ombre et de lumière, et d’architectures colorées. Un voyage poétique et expérimental vers l’imaginaire.

Création musicale et sonore Turnsteak, création graphique et animée Nikodio, création papier, pop-up Éric Singelin

Tout public dès 4 ans Durée 35min .

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org

English :

EKLA! is the fruit of a meeting between four artists working in three disciplines: folded paper, moving images and electronic music.

