Ekla ! Électro & livre pop-up animé ! Frocourt samedi 27 septembre 2025.

20 Rue de Beauvais Frocourt Oise

Spectacle tout public dès 4 ans.

Les astres sont-ils mélodiques ? A quoi ressemble le chant des étoiles ?

EKLA! est le fruit de la rencontre de quatre artistes pour trois disciplines le papier plié, l’image animée et la musique électronique.

Tels des explorateurs entourés de leurs machines et d’instruments curieux, le duo Turnsteak crée en direct une musique électronique qui accompagne des images animées, projetées sur un livre pop-up plus grand que nature.

EKLA ! revisite la figure du Tangram dans ce dispositif inédit à la croisée entre l’animation, les arts numériques, le concert et le livre.

Petits et grands s’embarquent dans un moment suspendu où, page après l’autre, se dévoilent des sculptures de papier habitées d’êtres d’ombre et de lumière, et d’architectures colorées qui attisent nos imaginaires.

Explorant des univers graphiques immersifs et étonnants, le duo de musique électronique vous plonge à l’intérieur d’un livre magique…

20 Rue de Beauvais Frocourt 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 02 35 77 asca@asca-asso.com

