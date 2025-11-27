EKLOZ – LA BULLE CAFE Lille

EKLOZ Début : 2026-03-18 à 20:30. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : EKLOZÉnergie brute et aura magnétique, Ekloz s’impose face à son public comme uneévidence.Avec déjà 6 projets à son actif, la jeune femme amène dans le paysage du rapfrançais une proposition artistique riche en nuances.De par son écriture à la fois introspective et technique, Ekloz navigue sur desterrains qui lui ressemblent.Début 2026, Ekloz nous livre son 1er album : 12 titres pour raconter qui elle estet qui elle devient.A travers les différentes couches de son art, on découvre des textes brutes etsensibles, des rythmes ultra dansants et des sonorités electro profondes, sanslimite, prenant tout son sens sur scene

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59